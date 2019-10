Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft startete am Montag in Deutschlandsberg ihre Tour mit Vorträgen für Unternehmer.

Manfred Kainz (WKO), Prof. Michael Steiner, Anja Förster, TDK-Geschäftsführer Georg Kügerl, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, SFG-Geschäftsführer Christoph Ludwig © Barbara Kluger

Die Wirtschaft in der Region zu fördern stand im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „Quergedacht. Erfolg gebracht“ der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG). Den Auftakt hatte die Reihe gestern in Deutschlandsberg in den Räumlichkeiten der Firma TDK. Unter dem Motto „Wie gewinnt der ländliche Raum innovative Köpfe?“ hielten Anja Förster und Michael Steiner Impulsvorträge.