Der Südsteirer wollte am Sonntag ausgeschütteten Mais einsammeln und kam zu nahe an die Einzugsvorrichtung der Maschine. Laut LKH Graz ist sein Zustand derzeit stabil, es besteht keine akute Lebensgefahr.

Erst der Feuerwehr gelang es, den Schwerverletzten zu befreien © BFVFB/Christian Karner

Vorsichtig positive Nachrichten gibt es im Fall jenes Südsteirers, der am Sonntag bei Erntearbeiten schwer verletzt wurde: Der junge Mann wurde zwar noch am Sonntag in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Doch besteht derzeit keine akute Lebensgefahr. Laut LKH musste dem 22-Jährigen ein Unterschenkel amputiert werden. "Jetzt müssen wir die nächsten Tage abwarten", so die behandelten Ärzte.