„Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) veröffentliche Fotos von einer Voliere mit Fasanen in Gralla. Die Tierhaltung entsprach nicht dem Gesetz. Deshalb wurde eine Anzeige erstattet.

Die Fasane in Gralla © VGT

Einmal mehr meldet sich der Verein gegen Tierfabriken (VGT) zu Wort. „Aufgedeckt! Eingesperrte Fasane im Wald versteckt“ titelt ein Email, in dem VGT-Obmann David Richter davon berichtet, dass in einem Waldstück bei Gralla etwa 30 bis 40 Fasane in einer viel zu kleinen Voliere entdeckt wurden.