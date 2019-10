Facebook

Brand in Neutillmitsch © FF Tillmitsch

Wie berichtet, hatten Zeugen am späten Montagabend einen lauten Knall gehört, wenig später stand ein Nebengebäude auf einem Anwesen in Neutillmitsch in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehren Obergralla, Tillmitsch und Neutillmitsch stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Das in unmittelbarer Nähe stehende, derzeit unbewohnte Wohnhaus konnte vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden.