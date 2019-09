Facebook

Josef Muchitsch dürfte wieder im Nationalrat vertreten sein © Kleine Zeitung

Nach der Auswertung der am Wahlsonntag abgegebenen Stimmen hat die SPÖ lediglich zwei Grundmandate in der Steiermark geschafft, eines in der Obersteiermark für Max Lercher und ein zweites in Graz für Verena Nussbaum. Drei Mandate werden über die Landesliste als Reststimmenmandate vergeben: Und auf ein solches darf der Leibnitzer Josef Muchitsch hoffen.