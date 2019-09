Marmelade "Cool Planet"Klimaschutz als köstlicher Wettbewerb

Facebook

Renate, Magdalena, Daniel und Johannes Christandl zu Hause am Kalvarienberg in Feldbach © Katharina Siuka

Daniel Christandl (12) hat viel Fantasie: „In der Schule ist mir die Idee gekommen, dass wir Klimaschutz mit Marmelade unterstützen könnten.“ Wir, das ist der Obstbau Christandl in Feldbach. Und die Motivation, mit der der Bursche vor einem Jahr nach Hause kam, hat seine Eltern Renate und Johannes Christandl schnell überzeugt: „Wir wollten etwas tun.“ Geworden ist es die Klimaschutz-Marmelade „Cool Planet“. Die Früchte stammen ausschließlich vom Kalvarienberg in Feldbach, wo die Obstbaufamilie ihren Betrieb hat. Andere Zutaten wie Zucker, aber auch die Marmeladengläser kommen von Partnern, „die gleich um die Ecke sind“, sagt Johannes Christandl.



Der Fußabdruck ist also klein, auch, weil die Marmelade in der neuen Produktionshalle aus Holz hergestellt wurde. „Wir nutzen nur Sonnenenergie.“ Überschüssige Energie wird in einem Graben gespeichert und setzt sich im Winter automatisch unter der Bodenplatte frei. „So hat es dann 17 bis 18 Grad.“ Und das unbehandelte Stroh für die Dämmung stammt vom Feld 200 Meter weiter.