Einst Todfeindesgebiet. Jetzt durch die EU wiedervereint. Eine Spurensuche zwischen überwundener Angst und Verbundenheit in der Südsteiermark.

„Außenminister“ Josef Loibner aus Kleinradl © Barbara Kluger

"In meiner Schulzeit in den 70er-Jahren wurden wir Kinder gedrillt, nur ja nicht zu nahe zur Grenze zu gehen. ‘Sonst kommst nimmer zurück!’, hat es geheißen. Die Grenze, das war Todfeindesgebiet.“ Mit diesen Worten erinnert sich der Oberhaager Bürgermeister Ernst Haring zurück. Seither hat sich vieles verändert in den Gemeinden im Süden der Steiermark.