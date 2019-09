Facebook

Die Flascherlzug-Wirte Gabriele und Harald Florian-Schaar suchen einen Namen für die neuen Waggons © Robert Lenhard

Sie sind rot, gelb, blau oder grün und haben klingende Namen wie Bergliesl, Kräuterwagerl, Höllerhansl oder Schilcherschaukel. Nur auf zwei Waggons des legendären Stainzer Flascherlzuges prangt noch kein Schriftzug. Die beiden grünen Pullmann-Waggons wurden letzten Winter von Jugend am Werk in Deutschlandsberg mit viel Liebe restauriert und für Eventzwecke adaptiert. Seit Saisonstart zu Ostern sind sie auf der historischen Schmalspurstrecke zwischen Stainz und Preding-Wieselsdorf unterwegs und erfreuen sich bei den Passagieren großer Beliebtheit. „Der Waggon ist mit aufklappbaren Tischen ausgestattet, es gibt einen eigenen Kellner der Getränke serviert und auf Wunsch auch einen Musiker. Die beiden Waggons werden vor allem von Firmen und für Feiern gerne gebucht“, wissen die beiden Zugwirte Harald und Gabriele Florian-Schaar, die am Bahnhof Stainz auch das Restaurant „Meierei“ betreiben und für die Vermarktung des Flascherlzuges verantwortlich sind.