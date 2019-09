Heute erfolgte der Spatenstich für die neue Volksschule in Kaindorf (Stadtgemeinde Leibnitz). Diese wurde vom Architekturbüro EPPS geplant und soll im Juli 2021 eröffnet werden.

Ein Rendering der neuen Volksschule in Kaindorf © EPPS

Großes Spatenschwingen heute in Kaindorf an der Sulm (Stadtgemeinde Leibnitz): Auf dem Gelände des früheren Wirtschaftshofes, der in den letzten Wochen weggerissen wurde, wird eine neue, moderne Volksschule errichtet. 8,7 Millionen Euro werden investiert. Die Schule soll im Juli 2021, knapp vor Beginn des Schuljahres 2021/22, fertiggestellt werden.