Der Sportler wurde ins Spital gebracht © Jürgen Fuchs

Relativ glimpflich kam ein Mountainbiker am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto davon. Der 61-jährige Radfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gerade auf der L 619 von der Weinebene kommende in Richtung Deutschlandsberg unterwegs, als er unter nicht geklärten Umständen vom Pkw eines 77-jährigen Kärntners aus dem Bezirk Wolfsberg erfasst wurde. Bei dem Zusammenprall wurde der Sportler in den rechten Straßengraben geschleudert.