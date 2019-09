Facebook

Sieben Feuerwehren standen im Einsatz © BFVDL

Ein in der Regenfront eingelagertes Gewitter zog am späten Sonntagabend über die südliche Steiermark. In Wettmannstätten schlug dabei kurz vor 22 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus ein und löste einen Dachstuhlbrand aus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt zuhause und schlugen sofort Alarm.