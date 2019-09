Kurz vor Mittag geriet am Mittwoch in Stainz eine Lagerhalle mit Strohballen in Brand. Das Gebäude wurde völlig zerstört, Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lagerhalle in Stainz brannte bis auf die Grundmauern nieder © BFV DL

Ein Großbrand beschäftigte am Mittwoch die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Bereich Deutschlandsberg. Kurz vor Mittag brach in einem Wirtschaftsgebäude in Graschuh bei Stainz aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Weil in der rund 50 Meter langen und 20 Meter breiten Halle rund 200 Strohballen gelagert waren, stand das Gebäude rasch in Vollbrand.