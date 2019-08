Facebook

Auch im Ruhestand bleibt Hofrat Eduard Fasching dem Borg verbunden © Regina Trummer

Wenn morgen der 1. September anbricht, ist Hofrat Eduard Fasching, nach vierzigeinhalb Jahren am Bundesoberstufengymnasium Bad Radkersburg und seit 2004 dessen Direktor, wie es amtlich heißt, „in den Ruhestand versetzt“. Im Jänner geboren, war er über seinen 65. Geburtstag hinaus, ein paar Monate ältester AHS-Chef des Landes. Mehr zu tun als andere, prägt seinen gesamten Lebenslauf von der Matura mit Auszeichnung am „Mupäd“ Bad Radkersburg über ein Mathematik-Physik-Chemie-Studium plus vier Semester Jus bis zur Promotion in Erziehungswissenschaften 1984. Und nach dem Eintritt in den Schuldienst ständig mit Projekten, Baumaßnahmen (Generalsanierung ab 2007) und Ideen beschäftigt, die „seiner Jugend“ bessere Berufschancen eröffneten.