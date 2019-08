Zwei 14-jährige Urlauberinnen aus Bayern wurden nach Blitzeinschlag in Gleinstätten ins Spital eingeliefert. Explosion riss Loch in die Zeltwand.

Ein Gewitter ging über die Südweststeiermark nieder (Sujetbild) © dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Ein ungemein blitzreiches Gewitter ging Donnerstagnacht über die Südweststeiermark nieder, es kam auch zu lokalen Stromausfällen. Auf dem Campingplatz Weinland in Gleinstätten kam es dabei zu dramatischen Szenen. Ein Blitz schlug in einem Baum ein, in einem Zelt darunter nächtigten zwei 14-jährige Urlauberinnen. Sie wurden ins Spital gebracht.