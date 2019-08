Rund 20.000 Euro Schaden nach Einbruch in Leibnitzer Betrieb. Auch benachbarte Firma wurde Ziel von Einbrechern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einbrecher waren in Leibnitz aktiv © APA/HERBERT PFARRHOFER

Zwei Firmen in Leibnitz wurden bereits in der Nacht auf Donnerstag Ziel von Einbrechern. In einem Betrieb stahlen sie sogar einen Lkw und transportierten damit die Beute ab.