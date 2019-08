Dienstag wurde ein Zeuge auf fünf auffällige Männer in einer GKB-Garnitur aufmerksam. Die alarmierte Polizei nahm die Männer in Gewahrsam. Nun wurde die Identität festgestellt. Die Inder stellten einen Asylantrag.

Die Männer wurden in einer GKB-Garnitur in der Weststeiermark aufgegriffen © Wieser

Dienstagfrüh waren fünf auffällige, durchnässte Männer an einer abgelegenen Haltestelle in einen GKB-Regionalzug von Wies-Eibiswald nach Graz gestiegen. Ein Augenzeuge war stutzig geworden und alarmierte die Polizei. Vier Polizisten betraten dann in Groß St. Florian den Zug. Da sich die Männer nicht ausweisen konnten, wurden sie von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und zur Grenzpolizeistelle nach Spielfeld bzw. nach Graz gebracht.