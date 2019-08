Facebook

Der Storch war nach seiner Rettung markiert wieder in die Freiheit entlassen worden © Storchenstation Steiermark

Traurig sind derzeit die Helfer und Mitarbeiter der südsteirischen Storchenstation Steiermark in Tillmitsch. Der Storch "Stinki", den sie einst liebevoll aufgepäppelt hatten und der erst vor wenigen Tagen in eine Güllegrube gestürzt war, ist auf der Bundesstraße überfahren worden, wie die Station am Mittwochabend via Internet bekannt gab.