Ein Ort, der verbindet: Murfähre in Weitersfeld © Filomeno Fusco

Vor 100 Jahren wurde im Vertrag von Saint-Germain die Grenze zwischen Slowenien und der Steiermark festgelegt. Eine Grenzziehung, die auch den Kulturraum lange prägte. Doch diese Zeiten sind lang vorbei und so bietet sich die steirisch-slowenische Grenze für ganz andere Übertritte an, wie etwa die hohe Kunst der Grenzüberschreitung. In dieser Disziplin übt sich das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark und ruft in der Grenzregion das Miniatur-Festival „transborders“ aus.