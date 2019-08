Facebook

Auch am Montag kam es zu Unwettereinsätzen © FF Gnas

In der südlichen Steiermark schüttete es am Montagnachmittag stellenweise von Mureck bis nach Gleisdorf wie aus Kübeln. Durch heftige Regenfälle könnte es in Teilen der Steiermark zu kleinräumigen Überflutungen kommen. Die Schauer können sich bis in die Nacht hinein halten.