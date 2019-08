Am Mittwoch musste die Feuerwehr in Pölfing-Brunn eine brennende Gartenhütte löschen.

© Christoph Täubl/FF Pölfing Brunn

Ein Gartenhüttenbrand in der "Kolonie" forderte am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte an und löschte das beinahe in Vollbrand stehende Gartenhaus. Ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gartenhütten konnte verhindert werden.