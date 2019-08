Kleine Zeitung +

Verstöße bei Bundespräsidentenwahl Diversion bei Prozess: Wahlleiter soll 5000 Euro zahlen

Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 gab es Verstöße und Unregelmäßigkeiten in mehreren Bezirkswahlbehörden in ganz Österreich. In Leibnitz fand die Auszählung der Briefwahlkarten am Sonntagabend und nicht am Montag statt und das brachte den Wahlleiter am Montag vor Gericht.