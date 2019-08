Zur 57. Internationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse in Gornja Radgona werden rund 120.000 Besucher erwartet. Viele Aussteller und Gäste kommen aus der Steiermark.

Die "Agra" in Gornja Radgona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Progra´mm auf der 57. „Agra“ in Gornja Radgona ist äußerst bunt und vielfältig. © Zauneker

Ab kommenden Samstag, dem 24. August, geht es in Gornja Radgona wieder hoch her. Um exakt 10 Uhr wird Sloweniens Ministerpräsident Marjan Sarec gemeinsam mit EU-Kommissar Phil Hogan – er ist für die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung in der europäischen Union zuständig – eine Messe eröffnen, die sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat.