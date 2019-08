Facebook

Bei der Übergabe © KK

Nach 25 Jahren Tätigkeit übergab Gunther Hasewend kürzlich das „Staffelholz“ in Form einer Flasche Welschriesling an den neuen Vorsitzenden des Vereines Welschlauf: Wolfgang Fehleisen, Leiter der Baubezirksleitung Südweststeiermark, übernimmt damit den Vereinsvorsitz und kündigt Neues und Kreatives rund um den beliebten Lauf an.