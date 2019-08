Am 24. August feiern zwei Weststeirer mit ihren mobilen Gokart-Rennen im Freizeitzentrum Stallhofen Premiere.

Patrick Neisser und Patrik Kraßnigg mit ihren Gokarts © Privat

Im Freizeitzentrum Stallhofen quietschen demnächst die Reifen. Beim „Großen Preis von Stallhofen“, dem ersten Gokart-Teambewerb in der Weststeiermark, können die Teilnehmer am 24. August ab 9 Uhr ordentlich aufs Gas drücken. „Wir sind selber motorsportbegeistert und kommen aus der Stockcar und Enduro-Szene, deshalb haben wir uns überlegt, mobile Rennen mit Gokarts zu veranstalten“, erzählt Veranstalter Patrick Neisser, der gemeinsam mit Patrik Kraßnigg das Event ins Leben gerufen hat. "Wir fahren einmal im Monat mit Freunden Rennen auf dem Kart-Gelände in Kalsdorf, das hat uns auf die Idee gebracht."