Lkw kam von der Straße ab und kippte in den Schwarzbach. Lenker blieb unverletzt, die Bergung war jedoch aufwendig.

© Juergen Fuchs

Ein umgekippter Betonmischwagen und seine aufwendige Bergung waren am Montag für eine mehrstündige Sperre der B76 (Radlpass-Straße) bei Wies verantwortlich. Der Unfall war bereits am Nachmittag passiert: Gegen 15 Uhr fuhr der 55-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark mit dem Betonmischwagen durch den Ortsteil Kalkgruben, als plötzlich der rechte Vorderreifen am Lkw platzte.