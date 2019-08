In einer Kreuzung in Haslach an der Stiefing (Ragnitz) krachte es. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Acht Monate alter Bub blieb unverletzt.

© FF St. Georgen a. d. Stiefing

Mit seinem Pkw fuhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz Samstagnachmittag in Haslach an der Stiefing (Ragnitz) vom Bildstöckelweg in die Kreuzung mit der Stiefingtalstraße (L626) ein. Dabei dürfte er ein von links kommendes Auto, gelenkt von einem 33-Jährigen aus Graz-Umgebung, übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Auto des 33-Jährigen in einen angrenzenden Acker geschleudert wurde.