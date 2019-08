Unbekannter stoppte 49-Jährigen und wollte seine Geldbörse. Als der 49-Jährige sie in die Wiese warf, geriet der Täter in Rage.

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz ist am Freitagabend bei einem versuchten Geldbörsenraub verletzt worden. Der Autolenker wurde laut Polizei auf der Zufahrt zu einem Sportplatz in Kaindorf a. d. Sulm von einem Unbekannten gestoppt und mit einem Messer bedroht. Er leistete Widerstand und warf die Geldbörse in die Wiese. Der Täter geriet in Rage, verletzte den Mann und flüchtete ohne Beute.