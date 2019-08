Im März wurde es beschlossen, jetzt geht es an die Umsetzung. Die Landwirtschaftskammern Voitsberg, GU und Deutschlandsberg werden am Standort Lieboch zusammengeführt. Ab 2022 soll dort gemeinsam gearbeitet werden.

2022 wird der Standort in Voitsberg endgültig Geschichte sein. Die Landwirtschaftskammer siedelt nach Lieboch © Andrea Kratzer

Bereits im März diesen Jahres wurde das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Standort der Landwirtschaftskammern Voitsberg, Graz-Umgebung und Deutschlandsberg abgegeben. Jetzt beginnt die konkrete Umsetzung. „Wir stehen kurz davor den Kaufvertrag für ein Grundstück in Lieboch zu unterschreiben“, so der stellvertretende Kammerdirektor Fritz Stocker. Im kommenden Jahr soll das Projekt dann „gründlich und solide“ vorbereitet werden, sodass spätestens 2021 mit dem Bau begonnen werden könne. „Das realistische Ziel ist, im Jahr 2022 mit dem gemeinsamen Dienstbeginn am neuen Standort zu starten.“