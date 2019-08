Kleine Zeitung +

Leibnitz "Silberberg-Urgestein" Anton Gumpl verlässt die Schulbühne

Anton Gumpl war mehr als vier Jahrzehnte an der Weinbaufachschule Silberberg bei Leibnitz tätig. Fast zwei Jahrzehnte als Direktor. Jetzt geht er in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt eine Top-Ausbildungsstätte an Reinhold Holler.