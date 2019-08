Zum 27. Mal findet am Sonntag das traditionelle Oldtimertreffen der Freiwilligen Feuerwehr Graggerer in Stainztal statt.

Das Oldtimertreffen der FF Graggerer ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt © FF Graggerer

Am Sonntag ist es wieder so weit: die Freiwillige Feuerwehr Graggerer/Stainztal lädt in Zusammenarbeit mit dem Steirischen Oldtimer- und Geländewagenclub zum Oldtimer-Treffen nach St. Josef in der Weststeiermark. Und das bereits zum 27. Mal. Die Idee für die Veranstaltung kam von Feuerwehrkommandant Paul-Josef Wiener, der damit etwas ganz Besonderes für den Ort schaffen wollte.