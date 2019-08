Facebook

Seit geraumer Zeit gibt es im gesamten Bundesgebiet gleichgelagerte Betrugshandlungen. Dabei wird von ausländischen Tätern die Hilfsbereitschaft von Menschen ausgenutzt. Die Täter täuschen bei ihren Straftaten eine Notsituation vor, meist geht es um zu wenig Treibstoff im Tank der Betrüger. Die Opfer werden so zum Umtausch von Euros in ungültige und somit wertlose rumänische Lei-Banknoten verleitet. Zu diesem Thema sind bereits einige Presseaussendungen in der letzten Zeit ergangen.