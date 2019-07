In Gamlitz gehen die Wogen hoch: Ein Hotelprojekt am Jägerberg könnte die Landschaft dauerhaft verschandeln, fürchten Nachbarn. Bürgermeister Karl Wratschko beruhigt.

Am Jägerberg soll ein Hotel entstehen © KK

Hügellandschaft und Weinberge locken unzählige Touristen in die Südsteiermark. Eines der Zentren des Weintourismus ist Gamlitz. Doch genau dieses Idyll sehen Nachbarn und Anrainer nun in Gefahr. Am Jägerberg könnte nämlich ein größeres Hotelprojekt mit Gebäuden bis zu einer kolportierten Länge von 35 Metern entstehen, fürchten diese, welches die Landschaft verschandeln und dem Tourismus schaden könnten. Der Investor: Unternehmer Michael Pachleitner.