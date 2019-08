Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Wolfilser - stock.adobe.com

Eine Scheidung sowie eine missglückte Firmenbeteiligung sollen den 33-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg dazu gebracht haben, Kautionszahlungen in der Höhe von 74.000 Euro in die eigene Tasche zu schaffen. Als Angestellter einer Hausverwaltungsfirma soll er gewerbsmäßig Rechnungen gefälscht und so unrechtmäßig die Kautionszahlungen kassiert zu haben.