Massive Unwetterschäden in Wildon"So etwas in meinem Leben noch nie gesehen"

Abgedeckte und durchlöcherte Dächer, überschwemmte Keller, zerstörte Felder in Wildon. 150 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren waren am Wochenende im Dauereinsatz.

Massive Unwetterschäden in Wildon

Sichtlich bestürzt: Landwirt Alfred Zink vor seinem Haus in Wildon © Alexander Tengg

"So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen", schildert Alfred Zink bestürzt. Der Landwirt aus Wildon steht vor seinem Haus und muss mitansehen, wie die Feuerwehr versucht, das zerstörte Dach mit Dichtungsschaum zu flicken. Eine halbe Stunde hat das Unwetter am Samstagnachmittag gedauert. "Ich war gar nicht daheim und als ich zum Haus kam, war die Feuerwehr schon da", erzählt Zink. Hilflos sehen er und seine Frau Magdalena den Feuerwehrleuten zu.