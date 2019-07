Vier Feuerwehren waren Samstagnachmittag in Ehrenhausen im Einsatz.

Brand am Dach des Lagerhauses in Ehrenhauen © FF Ehrenhausen

Bei Flämmarbeiten geriet am Samstag gegen 14 Uhr der Dachstuhl des Lagerhauses in Ehrenhausen in Brand. Ein Arbeiter schlug sofort Alarm, fünf Feuerwehren - Ehrenhausen, Gamlitz, Ratsch, Spielfeld und Gleinstätten - rückten mit zwölf Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften aus. Rund eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz, gegen 15.30 Uhr hieß es Brand aus.