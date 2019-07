Facebook

Auch heuer wieder nahmen rund 1000 Leute an der Jakobiwanderung in Rastch an der Weinstraße teil © Maria Fürhapter

Hervorragendes Essen, Wein und Wandern: Das und vieles mehr bietet die Jakobiwanderung in Ratsch an der Weinstraße. Im Laufe der Jahre hat sich das Ereignis zu einem richtigen Volksfest und so etwas wie einem Ratscher Feiertag entwickelt, an dem insgesamt etwa 1000 Gäste aus nah und fern teilnehmen. So auch heuer.