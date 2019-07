Facebook

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte Mittwochnachmittag in Leibnitz zu einem Küchenbrand. Ein 13-Jähriger wollte sich gegen 13 Uhr in der Wohnung eines Mehrparteienhauses sein Essen zubereiten. Zu diesem Zweck stellte er eine Pfanne mit Fett auf den E-Herd und schaltete diesen ein. Laut Auskunft der Polizei blieb er zwar in der Küche, wurde aber kurz von seinem anwesenden Freund abgelenkt. In der Zwischenzeit geriet die Pfanne mit dem heißen Fett in Brand. Die Feuerwehr Leibnitz, im Einsatz mit 21 Personen und vier Fahrzeugen, löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.