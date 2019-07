Am 26. Juli steigt am Weinwochengelände das Soundwave Open Air mit Josh., den Rubberwhales und Paul Haas. Am 27. Juli findet ein gemütliches Kulturpicknick statt.

Josh. und Cordula Grün in Leibnitz © Carina Antl

Es geht heiß her an diesen Tagen. Am Weinwochengelände in Leibnitz gilt das am Freitag, 26. Juli, sogar in doppeltem Sinn: Um 20 Uhr beginnt nämlich das Soundwave Open Air (Eintritt: Freiwillige Spende). Mit von der Partie sind die Rockband „Rubberwhales“, der junge Singer-Songwriter Paul Haas sowie Josh. Von ihm kennt man vielleicht den Sommerhit „Cordula Grün“. Für das Lied gab es sogar einen „Amadeus Austrian Music Award“. Schon tagsüber bietet das Leibnitzer Jugendzentrum Workshops zum Thema Videokunst und Visualisierung an.