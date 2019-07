Facebook

Matthäus Edegger demonstriert beim Durchhacken eines Baumstammes geballte Kraft und gute Technik © Landjugend

Vier Burschen und zwei Mädchen aus der Steiermark nahmen am Landjugend-Bundesentscheid Forstwirtschaft beim Waldcampus Österreich in Traunkirchen (OÖ) teil. In der Mannschaftswertung holten die Mädchen sowie auch die Burschen, den Vize-Bundessieg. Großen Anteil daran hat auch ein junger Mann aus der Weststeiermark: Matthäus Edegger aus dem Landjugend-Bezirk Deutschlandsberg überzeugte mit seinem Können an Motorsäge und Axt und belegte in der Einzelwertung unter 28 Teilnehmern den hervorragenden siebenten Rang.