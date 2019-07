Facebook

Um 13.30 Uhr wurde der Dreijährige am Montag beim Mittagessen am Hof in Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark zuletzt gesehen. Als Oma und Opa danach wie jeden Tag mit ihm mit dem Kinderwagen spazieren fahren wollen, war der Bub plötzlich verschwunden. Verzweifelt begann die Familie nach dem Dreijährigen zu suchen. Der Bub hatte sich davongeschlichen und war von selbst in den unversperrten VW Passat eingestiegen. Auf der Rückbank schlief er dann ein. Zuvor hatte er die Tür noch selbst geschlossen.