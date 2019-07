Vermutlich durch einen defekten Kompressor entstand im Keller eines Einfamilienhauses in Tillmitsch ein Brand. Bewohner handelte geistesgegenwätig.

Ein Feuerwehrmann mit dem defekten Kompressor © FF Tillmitsch

Der schnellen Reaktion eines Bewohners ist es zu verdanken, dass ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Tillmitsch Sonntagmittag relativ glimpflich endete. Gegen 13 Uhr nahm er in seinem Heizkeller Rauchentwicklung wahr und hielt Nachschau. Dabei bemerkte er, dass vermutlich durch einen defekten Kompressor ein Brand entstanden war, brachte sofort seine Familie in Sicherheit und setzte einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Tillmitsch bekämpfte der Bewohner den Brand mit einem Handfeuerlöscher, wodurch ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte.