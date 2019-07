Facebook

Festgottesdienst in der Kapuzinerkirche in Leibnitz © Anton Barbic

Doppelten Grund zum Feiern gab es am Sonntag im Kapuzinerkloster Leibnitz. Zum einen, weil die Kapuziner seit 380 Jahren in der südsteirischen Berzirksstadt wirken. Zum anderen, weil vor 400 Jahren ihr Provinzpatron, der heilige Laurentius von Brindisi, verstarb. Beidem gedachten sie bei einem Festgottesdienst gemeinsam mit Bischof Wilhelm Krautwaschl in der voll besetzten Kapuzinerkirche, der dabei auch den neuen Volksaltar weihte. „Was Gott für uns getan hat ist Auftrag, die Welt mehr und mehr nach seinem Willen zu gestalten! Ganz in Gott, bei und mit den Menschen – einfacher kann Christsein und damit auch das Leben eines Kapuziners nicht beschrieben werden“, gab sich der Bischof überzeugt, diese Lebenseinstellung des heiligen Laurentius sei auch dem heutigen Menschen ein Wegweiser.