Weingut Tement In der Weltspitze angekommen

Familienbande: Manfred Tement mit den Söhnen Stefan und Armin © Oliver Wolf

Château Margaux im Médoc, Opus One in Napa-Valley, Antinori im Chianti – klingende Namen, die Weinfans auf der ganzen Welt im Schlaf murmeln könnten. Was sie gemeinsam haben? Sie alle liegen in der Liste der Top-50-Weingüter der Welt hinter einem steirischen Betrieb aus Berghausen. Rund 500 Fachleute aus der ganzen Welt wählten das Weingut Tement auf Platz 15 der sehenswertesten Weingüter der Welt.



Am Heimvorteil – einer der Vorsitzenden ist Österreich-Weinmarketing-Chef Willi Klinger – kann es nicht liegen. Die Juroren hatten nur beschränkt Stimmen für die heimischen Betriebe zur Verfügung (siehe oben). Was das steirische Weingut auf den Spitzenplatz unter die weltweite Konkurrenz katapultierte, ist vielmehr die Summe aller Bemühungen über vier Jahrzehnte.