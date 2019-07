Facebook

Das Moorbad hat in Schwanberg längst Tradition. Nun will man in der Marktgemeinde offiziell zum Kurort werden – zu „Bad Schwanberg“. „Lärm- und Luftgütemessungen sind abgeschlossen. Nun wurde ein offizielles Ansuchen gestellt“, erklärt Bürgermeister Karlheinz Schuster. Das Land Steiermark muss nun das Ansuchen prüfen. „Ein ‘Bad’ wäre natürlich ein Gütesiegel für den Ort und eine touristische Chance“, so Schuster. „Und es könnte auch eine gewisse Absicherung für das Moorbad sein.“