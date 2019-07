Am 19. und 20. Juli findet in Deutschlandsberg zum 19. Mal der „Schilcherberg in Flammen“ statt. Geboten werden zwei große Feuerwerke, viel Musik und Kulinarik.

Feuerwerk über der Burg Deutschlandsberg © Foto Strametz TV Deutschlandsberg

„Jakobi heiß, lohnt Müh’ und Fleiß“, lautet eine Bauernregel. Am 25. Juli wird dem Heiligen Jakobus, einem der zwölf Aposteln, gedacht. Ihm zu Ehren findet in Deutschlandsberg in den kommenden Tagen das traditionelle Fest „Schilcherberg in Flammen“ statt. Und auch da wird es heiß hergehen.