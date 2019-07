Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Meistermannschaft 2010 des TC Kern feiert auch mit © KK

Tennis wird in der aktuellen Form in Österreich etwa seit 1870 gespielt, der österreichische Verband wurde 1902 gegründet. Bis auch im südsteirischen Vogau ein Tennisverein entstand, dauerte es bis ins Jahr 1994, als Günter Kern die zwei bestehenden Plätze des Bundesheers übernahm, ein Stüberl dazu baute und den TC Kern gründete. Und seither legt dieser Verein eine Geschwindigkeit hin, dass man das Gefühl hat, man will alles aufholen, was man bis 1994 verpasst hatte.