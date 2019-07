In Gamlitz

Die Bergung war nur mittels Korbtrage möglich © Rotes Kreuz

Die 52-Jährige war am Sonntag mit ihrem Gatten auf dem Rundwanderweg Nr. 6 in Gamlitz unterwegs. In Eckberg kam sie zu Sturz und brach sich den linken Knöchel. Sie konnte nicht mehr weiter, für die Rettungskräfte war eine direkte Zufahrt zum Unfallort allerdings nicht möglich.