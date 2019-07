Seit Wochen wird der 63-jährige Hubert Aldrian vermisst. Er war mit einem auffälligen rosa Trolley unterwegs. Hinweise werden an die Polizei Deutschlandsberg (Tel. 059133-61 00 100) erbeten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer hat Hubert Aldrian gesehen? © Polizei

Die Polizei Deutschlandsberg ersucht um Mithilfe. Seit 18. Juni 2019 ist Hubert Aldrian (63) aus Deutschlandsberg abgängig. Der Mann wohnt bei Angehörigen im Ortsteil Oberlaufenegg. Er ist psychisch krank, hilfsbedürftig und wurde zuletzt mit einem pinken Trolley gesehen. Die Sachwalterin befürchtet einen Unfall.

Hinweise an die Polizei DL unter Tel. 059133-61 00 100



oder ans Landeskriminalamt Steiermark 059 133-60 3333

Der 63-jährige Hubert Aldrian ist zuletzt am 19. Juni 2019 in der Früh von einer Nachbarin gesehen worden. Er war zu Fuß mit einem auffälligen Trolley in Richtung Hebalmstraße (Deutschlandsberg) gegangen.

Da der 63-Jährige krank ist, ist ein Unfall ist möglich. Suizid hingegen wird laut Polizei eher ausgeschlossen. "Er war auch schon mehrmals abgängig", heißt es bei der Polizei in Deutschlandsberg.