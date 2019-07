Am 1. Februar 2003 erschienen erstmals in der Regionalausgabe Geburtsanzeigen. Den Anfang machten Marlies Hillberger, Elias A. Hieß und Leonie Nossek.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marlies und Karin Hillberger mit Marlies’ Freund Georg © Barbara Kluger

Am 2. Februar 2003 erblickte die Babyseite in der Regionalausgabe der Kleinen Zeitung das Licht der Welt. Seither gehören die wöchentlichen Geburtsanzeigen für viele Leserinnen und Leser zum lieb gewonnenen Lesestoff. Die ersten Babys, über die wir in der Süd-und-Weststeiermark-Ausgabe berichteten, baten wir heute – 16 Jahre später – zum Gespräch.