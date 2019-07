Einkaufstempel befriedigen nicht nur unsere Shoppinglust, sondern verändern auch stetig das Antlitz der Innenstädte in der Region.

Der Saillerhof in der Innenstadt von Leibnitz © Thomas Wieser

Leibnitz zählt zu den Vorzeige-Innenstädten der steirischen Bezirke“, jubilierte Stadtentwickler Karl Schörghuber vor einem Jahr. Er hatte die Stadt mit seiner Agentur mehrmals beraten. Die Aufgabenstellung: die Innenstadt attraktiver machen. Dies gelang: Am einladenden Leibnitzer Hauptplatz herrscht oft reges Treiben. Laut einer Frequenzzählung waren zuletzt rund 36.000 Personen wöchentlich in der Innenstadt unterwegs, 6000 mehr als zehn Jahre davor. Nur in Graz und Leoben ist mehr los.